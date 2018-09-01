471 mülki idare amirinin yerinde değişiklik

Cumhurbaşkanı kararıyla 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, aralarında vali yardımcısı ve kaymakamların da bulunduğu 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına atama Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Dr. Yasin Yıldız atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sedat Sert'in görevinden alınmasıyla boşalan bu göreve ise Neşe Çıldık atandı. AA

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