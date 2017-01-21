48 ilde 120 askere ByLock operasyonu

Bylock uygulamasını kullandığı tespit edilen 123'ü astsubay ve albay rütbeli 180 asker hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon başlatıldı.

Mahkeme kararı ile 48 ilde eş zamanlı aramalar yapılırken, şu ana kadar 12 kişi gözaltına alındı. Arama kararı bulunan 180 kişiden 123'ü astsubay ve albay rütbelerinde olan deniz kuvvetleri personeli olduğu öğrenildi.

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