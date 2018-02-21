49. yıl coşkusu ekranlarda

Gazetemizin 49. yılına özel hazırlanan reklamlar, CNN ve FOX TV başta olmak üzere birçok televizyon kanalında yayınlandı.

Şanlıurfa'da billboardları Yeni Asya reklamlarının süslemesinin ardından bir reklam hamlesi de televizyon kanalları aracılığıyla gerçekleştirildi. CNN'de yayınlanan "Şirin Payzın'la Ne Oluyor?" programında Yeni Asya reklamları görüntülendi. Bu reklamda latif bir tevafuk var. Yeni Asya gelince birden karanlık dağılıyor, zulümat boşanıyor, her yer nurlanıyor. Maşallah! #SağduyununVeVicdanınSesi @yeniasya @gulecyuzk @o_yigit @MDokuler @ibrahimozdabak pic.twitter.com/Mzl3n8OUnu — Hasan Sarıbuğa (@hasansaribuga) 21 Şubat 2018 Ayrıca 20 Şubat ile 26 Şubat tarihleri arasında FOX TV kanalında Yeni Asya'nın reklamlarının yayınlanacağı saat çizelgesi ise aşağıda yer alıyor: Haber Merkezi

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