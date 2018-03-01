49. yıl coşkusu ekranlarda

Gazetemizin 49. yılına özel hazırlanan reklamlar FOX TV kanalında yayınlanacak.

Türkiye'nin birçok şehrindeki billboardları Yeni Asya reklamlarının süslemesinin ardından bir reklam hamlesi de televizyon kanalları aracılığıyla gerçekleştirildi. Şubat ayında CNN başta olmak üzere birçok kanalda yayınlanan reklamlara Mart ayında da devam edilecek.

Adnan Menderes ile ilgili reklamlarımız 3 Mart itibariyle başlayacak ve 5 gün sürecek.

Halk TV'de Cuma akşamı Uğur Dündar'ın Halk Arenası programında iki yazı dizimiz için toplam 6 bant reklam yayınlanacak.

Aşağıdaki tabloda gazetemizin FOX TV'de yayınlanacak reklamlarına ait çizelge görülüyor.

Cnn Türk 'Mehmet Kutlular Yazı Dizisi' yayın planı: