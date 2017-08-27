5 bin 717 akademisyen KHK ile ihraç edildi... Bir KHK intiharı daha...

693 sayılı KHK ile 120 akademik, 52 idarİ personel ihraç edildi. KHK’larla ihraç edilen akademisyen sayısı 5 bin 717’ye, bu kişiler içinden yine KHK ile işe iade edilen sayısı 140’a yükseldi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 693 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Yükseköğretim Kurumları’nda görevli 120 akademik, 52 idarî personel kamu görevinden ihraç edildi. 1 Eylül 2016’dan itibaren Olağanüstü Hal Kapsamında ilan edilen dokuz KHK ile ihraç edilen akademisyen sayısı 5 bin 717’ye, bu kişiler içinde işe iade edilenlerin sayısı 140’a yükseldi.

Ege Üniversitesi rektörü de ihraç edildi

693 sayılı KHK ile ihraç edilenler arasında açığa alınan Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun da var. Bianet’in haberine göre, Hoşcoşkun, 13 Ağustos 2016’dan beri yürüttüğü rektörlük görevinden 28 Şubat 2017’de açığa alınmıştı. Yükseköğretim Kurulu açıklamasında “Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından açığa alınmıştır” demişti. Hoşcoşkun yerine Prof. Dr. Beril Dedeoğlu rektör olarak atanmıştı.

4 barış imzacısına da ihraç

693 sayılı KHK ile 4 barış akademisyeni ihraç edildi. İhraç edilen barış akademisyenleri sayısı 380’e yükseldi. Heval Bozbay (Araştırma Görevlisi, Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü), Taylan Banguoğlu (Araştırma Görevlisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü), Ülker Sözen (Araştırma Görevlisi, Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü), Mehtap Balık, Araştırma Görevlisi, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm ve Otal İşletmeciliği Bölümü)

Bir KHK intiharı daha

Isparta’da görev yaparken eşiyle birlikte OHAL kapsamında KHK ile işinden atılan, en küçüğü 7 aylık 3 çocuk annesi ve hemşire Sevgi Balcı intihar etti. Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 7 aylık bebek annesi Sevgi Balcı 10 ay önce işinden atılmıştı. Eşi de ihraç edilen ve çaresiz kalan Sevgi Balcı biri 7 aylık olmak üzere 3 çocuk annesiydi. Sevgi Balcı’nın ölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. KHK ile işten atıldıktan sonra tekrar işi iade edilen AKP Antalya milletvekili Hüseyin Samani’nin kızı Betül Samani Gökay ve Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile Sevgi Balcı’nın durumu kıyaslandı. Haksızlığa ve adaletsizliğe vurgu yapıldı. İntihar eden Sevgi Balcı’nın iki küçük kızı annesinin mezarı başında dua etti. OHAL’de bazıları hapishane ve gözaltında olmak üzere intihar ve ölümlerin sayısının 85 olduğu iddia ediliyor.