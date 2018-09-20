5 bin Suriyeli daha ülkelerine geri döndü

Türkiye'ye sığınan 5 bin Suriyeli Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan son bir ayda güvenli bölgelere geçiş yaptı.
50 bin Suriyeli geri dönmedi
Suriyeliler ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüyor
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden bazılarının güvenli bölgelere dönüşü sürüyor.
Türkiye'nin farklı illerinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.
Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından güvenli bölgelere hareket ediyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bir ayda yaklaşık 5 bin Suriyeli çıkış yaptı.
AA