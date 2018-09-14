5. Gazetecilik Seminerleri sona erdi

Bu yıl 5.’si yapılan gazetecilik seminerleri sertifika töreniyle son buldu. Temel gazetecilik eğitimini alan gençler seminerden memnun kaldıklarını söyledi.

Yeni Asya Gazetesi’nin faaliyetleri arasında bulunan gazetecilik seminerlerine bu yıl da ilgi yoğun oldu. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen katılımcılar dört gün boyunca farklı alanlarda gazetecilik eğitimi aldı.

Editörlük, haber fotoğrafçılığı, muhabirlik, haber toplama ve yazma gibi temel konularında verilen eğitimler katılımcıların medya sektörüne olan ilgisini arttırdı. Eğitimler esnasında editör ve çizerlerimizle sohbet imkânı da bulan katılımcılar ilgi duydukları alanlarda işin uzmanlarından bilgi aldı. Dört gün boyunca süren gazetecilik seminerlerinin sonunda katılımcılara sertifika verildi. Seminerlerin sonunda gazeteci adayları ile birlikte hatıra fotoğrafı da çekildi.

Katılımcılar seminerden memnun kaldı

Verimli bir eğitim aldıklarını dile getiren gazeteci adayları Yeni Asya’nın bu tür eğitim programlarından memnun olduklarını ve devamının gelmesini istediler. Gazetecilik seminerlerinin medya sektörünü tanımak açısından önemli olduğunu söyleyen katılımcılar Yeni Asya’ya teşekkür ettiler.

HABER: FURKAN ENES DURAK

FOTOĞRAF: ERHAN AKKAYA-MURAT SAYAN