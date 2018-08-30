5. Gazetecilik Seminerlerine başvurular sona eriyor

5. Gazetecilik Semineri 3 Eylül Pazartesi günü hanımlarla başlıyor. Hanımlar için son başvuru tarihi 31 Ağustos Cuma saat 17:00. 10 Eylül Pazartesi ise erkekler için seminerlerimizin ikinci bölümü başlamış olacak.

5. GAZETECİLİK SEMİNERİNE BAŞVURULAR SONA ERİYOR... Kayıt formunu doldurmak için tıklayınız ***

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