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5 ilde 118 kişi gözaltına alındı!

12 Aralık 2016, Pazartesi 09:18
İstanbul, Ankara, Adana, Manisa ve Mersin'de HDP'nin il ve ilçe yöneticilerine yönelik operasyonlarda 118 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan gözaltı ve arama kararı doğrultusunda HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı ile bazı adreslerde arama yaptı.

Operasyonda, aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Aysel Güzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. 

Ankara'da HDP İl Başkanı İbrahim Binici'nin aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. 

Aralarında HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici, Mamak İlçe Başkanı ile bazı il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 17 kişiyi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da HDP il ve ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Adana merkez ilçeleriyle Ceyhan ilçesinde değişik adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Adana İl Başkanı Hüseyin Beyaz, HDP merkez ilçe ve Ceyhan ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle mahalle temsilcilerinin bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da HDP il ve ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında HDP Manisa İl Başkanı A.E, HDP Salihli İlçe Başkanı A.M. ve A.D, A.O. ve M.B. gözaltına alındı.

Mersin'de HDP il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 51 kişi gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk ile HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan'ın de arasında olduğu bazı isimlerin de arandığı öğrenildi.

AA

Etiketler: hdp, terör, operasyon
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