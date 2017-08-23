"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

5 metrekarede 3 kişi

23 Ağustos 2017, Çarşamba 23:59
Gazetemiz çalışanların Nur Ener Kılınç 176 gündür Bakırköy Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu. Ailesiyle haftalık görüşlerinden birini daha gerçekleştiren Nur, ceza evindeki zor şartlara rağmen güçlü olmaya ve dayanmaya gayret ettiğini söyleyerek bu sürecin bir an önce bitmesini istediğini belirtiyor.

Nur’un durumuyla ilgili bilgi aldığımız eşi Recep Kılınç şunları söyledi; “Geçen hafta koğuş değişikliğinden dolayı Çarşamba görüşmüştük. Bu hafta da yeni geçtiği 2 metreye 2.5 metrelik B-2 koğuşunun görüş günü Salı olarak değiştiği için görüş günümüz yine Salı günü oldu. 35 dakikaya indirilen görüş süresi yine çok hızlı geçti. Eşim Nur’a metanetli olması için moral vermeye çalıştık. Şartlar zorlaştıkça imtihanımız çok daha zor bir hale geliyor. Adaletin tecelli edip eşime özgürlüğün geleceği günü sabırla bekliyoruz.”

Duâlarınızı bekliyorum

Kılınç, Nur’un bizlere gönderdiği mesajları ise şu cümlelerle iletti; “Ceza evindeki zor şartlara rağmen güçlü olmaya ve dayanmaya gayret ediyorum. Fakat çok yoruldum. Kantinden aldığım elmaların üzerinde gelen yaprakları alıp kurutup saklıyorum. Bahçeye çıktığımda yere uzanıp gökyüzüne bakıyorum. Kitap okumaya ve düzenli olarak günlük yürüyüşümü yapmaya devam ediyorum. Yürüyüşümü ikiye katlayarak 2,5 saate çıkardım. Allah’ın adil olduğuna iman ediyorum. Herkese selâmlar duâ ediyor ve duâlarınızı bekliyorum. Allah’a emanet olun.”

 

Etiketler: nur ener
Okunma Sayısı: 4941
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Özdemiroğlu

    23.08.2017 17:46:43

    C. Allah güç ve kuvvet versin. İnşaallah an-karibüzzaman hürriyetine ve hak ettiği hukukuna kavuşur. Recep Bey'e de sabır ve metanet diliyorum.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

180. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

OHAL rejimi çığırından çıktı

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

''Gerçek dışıdır"

Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

Feryadlara kulaklar kapalı

OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

Cezaevleri yüzde 110 dolu

AB: Söz verilen para ödensin

''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
Genel

OHAL rejimi çığırından çıktı
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz kehaneti
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
Genel

''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
Genel

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Emin Fırat

Bayram
Faruk ÇAKIR

Ayasofya ne zaman gündem olur?
Yusuf Ali Akbaş

Bediüzzaman’ın cihad yorumu

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.