5 metrekarede 3 kişi

Gazetemiz çalışanların Nur Ener Kılınç 176 gündür Bakırköy Kadın Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu. Ailesiyle haftalık görüşlerinden birini daha gerçekleştiren Nur, ceza evindeki zor şartlara rağmen güçlü olmaya ve dayanmaya gayret ettiğini söyleyerek bu sürecin bir an önce bitmesini istediğini belirtiyor.

Nur’un durumuyla ilgili bilgi aldığımız eşi Recep Kılınç şunları söyledi; “Geçen hafta koğuş değişikliğinden dolayı Çarşamba görüşmüştük. Bu hafta da yeni geçtiği 2 metreye 2.5 metrelik B-2 koğuşunun görüş günü Salı olarak değiştiği için görüş günümüz yine Salı günü oldu. 35 dakikaya indirilen görüş süresi yine çok hızlı geçti. Eşim Nur’a metanetli olması için moral vermeye çalıştık. Şartlar zorlaştıkça imtihanımız çok daha zor bir hale geliyor. Adaletin tecelli edip eşime özgürlüğün geleceği günü sabırla bekliyoruz.” Duâlarınızı bekliyorum Kılınç, Nur’un bizlere gönderdiği mesajları ise şu cümlelerle iletti; “Ceza evindeki zor şartlara rağmen güçlü olmaya ve dayanmaya gayret ediyorum. Fakat çok yoruldum. Kantinden aldığım elmaların üzerinde gelen yaprakları alıp kurutup saklıyorum. Bahçeye çıktığımda yere uzanıp gökyüzüne bakıyorum. Kitap okumaya ve düzenli olarak günlük yürüyüşümü yapmaya devam ediyorum. Yürüyüşümü ikiye katlayarak 2,5 saate çıkardım. Allah’ın adil olduğuna iman ediyorum. Herkese selâmlar duâ ediyor ve duâlarınızı bekliyorum. Allah’a emanet olun.”

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