5 yıl sonra beraat

Gezİ'nİn bayrakçısı Alİ Sarıçiçek'İn aralarında bulunduğu 20 sanığa beraat.

Gezi Parkı’nda 6 Temmuz 2013’deki olaylar sırasında, İstiklâl Caddesi’nde düzenlenen yürüyüş dolayısıyla yargılanan aralarında bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek’in de bulunduğu 20 sanığın beraatine karar verildi. Mahkeme gerekçesinde, “Bu toplanma biraraya gelmenin barışçıl olmadığını söylemek mümkün değildir. Sanıklar birbirlerini tanımamaktadır. Ortak bir sosyal yapıları ve beraberlikleri yoktur. Sosyal medyada çağrı ve bildirimlerin başlangıcındaki amaç meşrûdur. Pek çok sıradan her kesimden insan bir araya gelmiştir” denildi. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava, 5 yıl sonra 29 Haziran 2018’de karara bağlandı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan ve aralarında Ali Sarıçiçek’in bulunduğu 20 sanığın beraatine karar verdi. Mahkeme 17 sayfalık gerekçeli kararında, 6 Temmuz 201 bilirkişi tutanaklarına ve görüntü raporlarına göre, Gezi parkında ağaç söküm ve muhtemel düzenlemeye tepki nedeniyle bir kısım kalabalığın bir araya gelerek Gezi Parkı’na girme arzusuyla toplumun değişik kesiminden pek çok kişinin bir araya geldiği, kolluk kuvvetlerinin engel olma isteğine direnç gösterildiği, taş sopa ve muhtelif eşyaların görevlilere atıldığı belirtildi. DHA

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