50 bin Suriyeli geri dönmedi

Bu yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden 153 bin 258 Suriyeliden 50 bininin gönüllü olarak Türkiye’ye geri dönmediği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerden 50 bininin gönüllü olarak Türkiye’ye dönmediğini, Kurban Bayramı sonrasındaki dönüşlerinin devam ettiğini söyledi. Ayaz, Türkiye’de bulunan 153 bin 258 Suriyelinin Ramazan Bayramı’nda ülkesine gittiğini belirtti. Bu yıl Ramazan Bayramı için gidenlerden 50 bin Suriyelinin gönüllü olarak Türkiye’ye dönmediğini aktaran Ayaz, Kurban Bayramı sonrasındaki dönüşlerin ise devam ettiğini, ancak ülkelerinde kalan Suriyelilere ilişkin rakamların yüksek olacağını düşündüklerini ifade etti. AA

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