50 bin torbacı serbest kalacak... Çocuklarımız tehlikede

TEMİZ TOPLUM DERNEĞİ BAŞKANI BİLAL AY: UYUŞTURUCU SATICILARININ BIRAKILMADAN ÖNCE SIKI BİR REHABİLİTASYONDAN GEÇİRİLMESİ LÂZIM.

Tehlike kat be kat büyür

Bizim Radyo’ya konuk olan Ay: “Af teklifini hazırlayanlar belki iyi niyetle bir adım atmak istiyorlar, ancak 50 bin torbacının salıverilmesi demek, neredeyse sokaklarda çocuklarımızın yürüyememesi ve 80 milyonun çocukları için tehlikenin kat be kat büyümesi demek.”

Nasıl kontrol edecekler?

“Bunlar da bizim insanımız, ama öncelikle bu işleri tamamen bıraktırabilecek bir rehabilite aşamasından geçirilmeleri gerek. Yetkililerin bu kadar torbacı salıverilirse nasıl bir önlem alacaklarını, nasıl kontrol altında tutacaklarını kamuoyuyla paylaşmaları gerekiyor.”

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50 bin torbacı serbest kalacak

Gündemdeki af TEKLİFinin mevcut haliyle yasalaşması durumunda 50 binden fazla “torbacı”nın serbest kalacağını ifade eden Temiz Toplum Derneği “Çözüm af değil, rehabilite” dedi.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, son günlerde kamuoyunu meşgul eden af tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Mevcut af önerisinin bu şekilde yasalaşması halinde 50 binden fazla “torbacı”nın serbest kalacağını ifade eden Ay, “Bu teklifi hazırlayanlar belki iyi niyetle bir adım atmak istiyorlar ancak 50 bin torbacının salıverilmesi demek neredeyse sokaklarda çocuklarımızın yürüyememesi demek. 80 milyonun çocukları için tehlikenin kat be kat büyümesi demek. Evet, bunlarda bizim insanlarımız ancak öncelikle bu işleri tamamen bıraktırabilecek bir rehabilite aşamasından geçirilmeleri gerek” şeklinde konuştu.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay

Nasıl tedbir alacaklar?

Uyuşturucuyla mücadele etmeye çalışan bir STK olduklarını ifade eden Başkan Ay, “Biz milletimiz adına en doğrusunu ifade etmeye gayret ediyoruz. Endişelerimizi dile getiriyoruz. Böylesi bir konuda karar alınırken toplumun her kesiminden fikir alınması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca yetkililerin bu kadar torbacı salıverilirse nasıl bir önlem alacaklarını, nasıl kontrol altında tutacaklarını, neler planladıklarını da kamuoyuyla paylaşmaları gerektiğini düşünüyoruz ” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu terörün finansmanı

Terörün finansmanının uyuşturucu ticareti ile sağlandığına da dikkat çeken Ay, “Bu hemen herkesin bildiği bir gerçek. Bunu asla göz ardı etmememiz gerekiyor. Uyuşturucu terörü ile hem kendilerine maddî kaynak sağlıyor hem de gençlerimizi hedef alıyor. Biz bu affı gündeme getiren siyasilerimizin, bu konuyu yeniden değerlendirmelerini rica ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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Demokrat gençler uyuşturucuya karşı

Demokrat Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Polat Üründül, MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Teklifin narkotik suçlar işleyenlere de serbest kalma fırsatı vermesini hayretle karşıladığını belirten Üründül, “Milliyetçi, muhafazakâr bir parti uyuşturucu ile mücadele etmek için uğraşmalı iken, narkotik suçlar işleyenlerin de aftan yararlanması için teklif sunuyor. Böyle bir ortamda gençler uyuşturucudan nasıl

korunabilir?” diye sordu. Gençlerin Türkiye’de geleceğe güvenle bakamadığını belirten DP Gençlik Kolları Genel Başkanı, “Halihazırda Altmış Binden fazla kişi uyuşturucu kullanmasına rağmen denetimli serbestlik kapsamında. Bu af teklifi düzenlenmeden kabul edilirse yüzbinlerce, belki de milyonlarca uyuşturucu bağımlısı, çocuklara ve gençlere karşı potansiyel zehir taciri konumuna düşecek.” ifadelerini kullandı.