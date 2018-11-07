50 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya'daki vergi dairesine 1 Şubat 2018'de düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili 50 kişi hakkında iddianame hazırladı.

AA

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