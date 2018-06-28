50 sanıklı Adli Tıp Kurumu davasında karar

Gülen Hareketinin Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik 50 sanıklı davada, 36 sanık 2 yıl ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Gülen Hareketinin Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik aralarında "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu 50 sanıklı davanın karar duruşması, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Akça, Ahmet Sadi Çağdır, İlhami Kömür, Mehmet Serkan Çam, İbrahim Öztürk ve Ertuğrul Kuzan ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada son savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini istedi. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Bedriye Akkaya, Bünyamin Başpınar, Ekrem Ademoğlu, Enis Demir, Esat Şahin, Feruh Baklacıoğlu, Hasan Bayram, Mehmet Fatih Yıldız, Muhammed Feyzi Şahin, Muhammed Nabi Kantarcı, Muhammet Gök, Murat İmalı, Mustafa Cihad Gül, Nurettin Ömür, Nuri Çalışkan, Oğuz Kasım Kara, Orhan Aydoğanoğlu, Ramazan Emre, Seyfullah Sarı, Şenol Korkut, Turan Güneş Sağpazar, Vahit Ünal ve Zafer Çetinkaya'nın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıla üçer ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanıklar Ahmet Akça, Ahmet Sadi Çağdır, Hüsrev Demirel, İbrahim Öztürk, İlhami Kömür ve Oğuzhan Yakupoğlu'nu da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, Gülen Hareketi içerisindeki konumlarını dikkate alarak sanıkları ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti,. AA

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