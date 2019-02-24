50. yıl coşkusu İstanbul'da devam ediyor

Bediüzzaman Said Nursî’yi anma ve gazetemizin 50. yılı münasebetiyle düzenlediğimiz program, bugün Pullman İstanbul Airport Hotel’de başladı.

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