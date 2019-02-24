50. yıl coşkusu İstanbul'da devam ediyor

Bediüzzaman Said Nursî’yi anma ve gazetemizin 50. yılı münasebetiyle düzenlediğimiz program, bugün Pullman İstanbul Airport Hotel’de başladı.
Programda açılış konuşmasını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu yapıyor.
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-50. yıl programımızdan ilk görüntüler-
“Çizgilerle Yeni Asya” sunumunun ardından, gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular için hazırlanan belgesel izlenecek.
“Gençlik Sergisi” ve "Karikatür Sergisi" ise program öncesi 11.00’da açılacak.
Program Bizim Radyo’dan canlı olarak yayınlanacak*
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