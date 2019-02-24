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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2019 PAZAR - YIL: 50

50. yıl coşkusu İstanbul'da devam ediyor

24 Şubat 2019, Pazar 13:39
Bediüzzaman Said Nursî’yi anma ve gazetemizin 50. yılı münasebetiyle düzenlediğimiz program, bugün Pullman İstanbul Airport Hotel’de başladı.

Programda açılış konuşmasını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu yapıyor.

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-50. yıl programımızdan ilk görüntüler-

“Çizgilerle Yeni Asya” sunumunun ardından, gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular için hazırlanan belgesel izlenecek.

“Gençlik Sergisi” ve "Karikatür Sergisi" ise program öncesi 11.00’da açılacak.

Program Bizim Radyo’dan canlı olarak yayınlanacak*

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Daha önceden yayınlana içerikleri okumak için tıklayınız:

#YeniAsya50Yaşında dünya gündeminde

Tavizsiz istikrar çizgisinde 50. yıl

Yüzüncü yıla doğru Yeni Asya

Haber Merkezi

Etiketler: istanbul, yeni asya
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