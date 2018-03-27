"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2018 SALI - YIL: 49

500 kişilik ekip tarafından aranıyor...

27 Mart 2018, Salı 13:30
Trabzon’un Maçka ilçesinde, sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında, dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı (26) arama çalışmaları sürüyor. Kayıp polis, 500 kişilik ekiple aranırken, akıntının kesilmesi için dereye bent yapımına başlandı.

Maçka'da, 22 Mart Perşembe günü, sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında, dereye uçan ekip otosunda 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı kazada akıntıya kapılıp, kaybolan polis Mehmet Ayan’ın bulunması için başlatılan arama çalışmasına 6’ncı günde devam edildi.

AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan görevlilerle polis ve jandarmadan oluşan 500 kişilik ekip, kayıp polisi arama çalışmalarını sürdürdü. Ekip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkisinden başlayıp, denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere'de polis Ayan'ı aradı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 4 drone ile 1 helikopterin de kullanıldığı arama çalışmasına, Rize ve Artvin’den gelen dalgıç polisler de eşlik etti. Debisi yüksek Değirmendere'de arama yapan dalgıçlar, zaman zaman zor anlar yaşadı. Dalgıç polislerden biri, arama sırasında suda akıntıya kapılırken, kıyıya çıkmayı başardı. Yüksek debili Değirmendere'de, akıntının kesilmesi için bent yapımına da başlandı. Bentle birlikte akıntısı azaltılacak derede, aramanın kolaylaştırılması planlanıyor.  

AİLE, BÖLGEDEN AYRILMIYOR

Suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın annesi Ayşe, babası İsmail ve kardeşi Muhammet Ayan da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerde Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırda bekleyen acılı aile, bir an olsun bölgeden ayrılmıyor.

1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI

Kaza, 22 Mart'ta saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.

DHA

Etiketler: trabzon, maçka, polis
Okunma Sayısı: 431
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milyonları ilgilendiren kanunu onayladı

    Yeni siyonist azgınlığı: 'Mescid-i Aksa’yı boşaltma' çağrısı yaptılar

    UNICEF'ten endişelendiren Yemen raporu

    NATO'dan Rusya hakkında karar

    'Trump seçildiği için konuşma kararı aldım'

    Tarihi rekor düzeyine ulaşan Dolar ve Euro'da son durum

    Filistinliler, Kutsal Şehirden göç ettirilme tehdidiyle karşı karşıya

    Resmi açıklamalara inanmadılar!

    Avrupalı dostlarımıza sesleniyorum

    "Bunun S-400 alımıyla hiçbir alakası yok"

    500 kişilik ekip tarafından aranıyor...

    Kanada 'adalet' bekliyor: 6 Müslümanı şehit eden 'cani' hakim karşısında

    İki ülke arasında gerginliğe neden olan askerler hakkında karar

    Yüzlerce taksici katıldı: Belçika'da da 'Uber' protestosu

    AİHM'den Şanal'ın başvurusu hakkında karar

    Turuncu alarm verildi: Pekin'de halka ''sokağa çıkmayın'' uyarısı!

    KYK'dan "Bir lambayı kaç günde bir temizlersin?" sorusu hakkına açıklama

    Alarma geçtiler: Amerikan askeri tesislerine ''şüpheli'' paketler gönderildi!

    Afrin'den acı haber geldi!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AB Konseyi Başkanı Tusk'tan 15 Temmuz değerlendirmesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Harikulâde bir sahibiyet şuuru
    Genel

    AİHM'den Şanal'ın başvurusu hakkında karar
    Ahmet BATTAL

    Darı ambarındaki aç tavukları uyandırın
    Cevher İLHAN

    Silah sevkiyatına neden göz yumuldu?
    Risale-i Nur'dan

    Üç aylarda edilen dualar makbuldür
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman paneli
    İslam YAŞAR

    Yassıada’da çok ağır işkencelere maruz kaldı
    Süleyman KÖSMENE

    “Allah” diyen ölümsüzlüğü buluyor
    Atilla YILMAZ

    Pes doğrusu! “Başı külahlı beli silahlı” öyle mi!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.