500 komando El Bab'a sevk edildi

TSK’nın Suriye’deki El Bab operasyonu sürerken, Kayseri 1. Komando Tugayı’ndan 500 askerin daha El Bab’a sevk edildiği öğrenilirken, bin 400 ÖSO’cunun da gönderildiği iddia edildi.

TSK’nın Suriye’deki El Bab operasyonu sürerken, Kayseri 1. Komando Tugayı’ndan 500 askerin daha El Bab’a sevk edildiği öğrenildi. TSK’dan El Bab açıklaması TSK’nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü El Bab operasyonu kapsamında bölgeye 500 asker daha sevk edildi. Kayseri 1. Komando Tugayı’ndan en az 500 askerden oluşan bir grubun bölgeye gönderildiği belirtilirken, iddialara göre, Halep’ten çıkarılan 1400 ÖSO’cu da El Bab’a gönderildi.

700 civarında IŞİD’li canlı bomba

Harekatın 125’inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın kontrol altına alınmasına yönelik harekat devam ediyor. Sözcü Gazetesi’nin iddiasına göre, Askeri bir kaynak tarafından, ABD’nin Rakka operasyonunu ertelemesinin ardından 700 civarında IŞİD’li El Bab’a doğru hareket ettiği bildirildi. Askeri kaynak’ın “ABD’nin, Rakka operasyonunu bahara ertelediğini açıklamasından sonra, bu kentte bulunan 700 civarında terörist, El Bab’a gelmek istiyor. Askerimize özellikle canlı bomba, bomba yüklü araçlarla kayıp verdirmeyi planlıyor” dediği aktarıldı.

30 sivil IŞİD saldırısında öldü

TSK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre ise Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’dan kaçmaya çalışan en az 30 sivil, IŞİD terör örgütünün mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda öldü. Bilgilendirmede, Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’dan kaçmaya çalışan en az 30 sivilin, dün DEAŞ terör örgütünün mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı bildirildi. Öte yandan, terör örgütü DEAŞ, Mustafa Hazzuri adlı bir vatandaşı, El Bab ilçesindeki bazı sivilleri Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolündeki güvenli bölgeye kaçırdığı gerekçesiyle geçen cuma günü kurşuna dizerek öldürmüştü. Terör örgütü, Hazzuri’nin cesedini dün akşama kadar ilçe meydanında teşhir ederek halka gözdağı vermeye çalıştı.