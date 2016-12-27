53 darbeci selaları susturmak için görevlendirilmiş

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 53 cuntacının camilerde okunan selaları susturmak için görevlendirdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 şüpheli hakkında hazırlanan ve Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 15 Temmuz öncesi yapılan hazırlıklara ve o gece Polatlı ilçesinde yaşananlara yer verildi.

İddianame ile eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün talimatı doğrultusunda Yarbay Abdülkerim Ceyhan ve beraberindeki 52 cuntacının Polatlı'daki camilere giderek okunan ezan ve selaları susturmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Kışladan 5 bin mermi istedi

Şüphelilerden, eski Topçu ve Füze Okul Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanı olan yarbay Abdülkerim Ceyhan'ın 27 Haziran ve 26 Temmuz günleri arasında Kara Harp Okulu ve Astsubay Yüksek Okulu ikinci aşama sınavlarında görevlendirilmesine rağmen görevi bitmeden önce, 10 Temmuz Pazar günü Polatlı'daki birliğine geldiği belirtildi.

İddianamede, Ceyhan'ın tabur ikmal astsubayı Cengiz Karabacak'a, denetleme yapılacağını söyleyerek Sakarya Kışlası'ndan 5 bin G3 piyade tüfeği mermisi almasını emrettiği, personel sayısı dikkate alınarak 4 bin merminin 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün önce Sakarya Kışlası'ndan Topçu ve Füze Okul Komutanlığına getirildiği aktarıldı.

Mermiler darbe girişiminde kullanıldı

Darbe girişimine ilişkin hazırlıklar kapsamında, kursiyer olan 48 uzman erbaşın başarısız oldukları bahane edilerek kışlada kalmak zorunda bırakıldıkları da iddianamede yer aldı. Sakarya Kışlası'ndan getirtilen G3 piyade tüfeği mühimmatının Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki kursiyer uzman çavuş, astsubay ve subaylara dağıtıldığı belirtilen iddianamede, "Yapılan faaliyetin darbeye teşebbüs hazırlığına yönelik olduğu anlaşılmıştır" denildi.

53 darbeci selaları engellemeye çalıştı

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, halkın darbecilere karşı direnişe geçmesi ve camilerde okunan selalarla halkın sokaklara çıkmasını engellemek için 53 cuntacının görevlendirildiği de ortaya çıktı. İddianamede, okunan ezan ve selalara tahammülü olmayan darbecilerin, Topçu ve Füze Okul Komutanlığından çıkarak camilere gittiği, din görevlilerini tehditle susturmaya çalıştıkları ifade edildi.

Eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün direktifiyle yarbay Abdülkerim Ceyhan komutasında, yüzbaşı Oğuz Serdar Özgür, astsubay Hasan Tandoğan, bölük kadrosundaki uzman çavuşlar Muharrem Çetinkaya ve Ahmet Yalçın ile 48 kursiyer uzman çavuşun 3 askeri araçla kışladan çıktığı vurgulanan iddianamede, darbecilerin, kaymakamlığa, emniyete asker çıkarılarak ilçenin kontrolünün sağlanmasını, başlangıçta Askeriye Camisi ve Merkez Camisi'nde okunan ezan ve selaların susturulmasını amaçladıkları kaydedildi.

Kışlanın bitişiğindeki Askeriye Camisi'ne giden darbecilerden Ceyhan'ın, elinde tabancayla imam Hikmet Boza'ya hitaben parmağını sallayarak, "Acele ezanı ve selayı kes", "Emrimi yerine getirmezsen seni tutuklatırım." dediği ve itekleyerek camiye soktuğu anlatıldı. Ceyhan'ın kendisine itiraz eden imam Boza'ya, "Diyanet bitti, diyanet yok, lağvoldu, şu anda biz varız." karşılığını verdiği ifade edilen iddianamede, imamı camiyi kapatmak zorunda bırakan cuntacıların, ardından halkın tepkileri üzerine başarısız olarak kışlaya dönmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Eşi KPSS şüphelisi

İddianamede, Ceyhan'ın eşi D.C'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen KPSS soruşturması kapsamında, şüpheli sıfatıyla hakkında soruşturma yürütüldüğüne de yer verildi.