55 akademisyenden Kavala için Erdoğan’a mektup

Havaalanında 19 Ekim’de gözaltına alınan ve 1 Kasım’da tutuklanan iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala için 55 akademisyen ve yazar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben bir mektup yayımladı.

Mektupta Kavala’nın bir an önce serbest bırakılmasını talep edildi. Aralarında Uluslararası Soykırım Çalışmaları Akademisyenleri Birliği Başkanı Henry C. Theriault, yayıncı Ragıp Zarakolu, Colgate Üniversitesi’nden Peter Balakian, Clark Üniversitesi’nden Taner Akçam, yazar James Caroll, Clark Üniversitesi Holokost tarihi çalışmalarından Deborah Dwork gibi isimlerin imza attığı metinde, dünyanın pek çok yerinden gözlemcilerin, Kavala’ya yönelik suçlamaların temelsiz olduğunu belirttikleri, Kavala’nın bir medya kampanyasının kurbanı olduğu ifade ediliyor. Açıklamada “Türkiye toplumunun dostları ve Türkiye demokrasisi ve sivil toplumunun destekçileri olarak, Kavala’nın serbest bırakılmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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