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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

55 yıllık Hattat Turan Sevgili: Hat sanatında Allah rızası vardı

30 Ağustos 2018, Perşembe 02:00
Hattat Turan Sevgili, Allah rızasının hat sanatında önemli olduğunu dile getirerek ‘Her şeyde olduğu gibi kulluk bilinci içerisinde de bütün eylemlerde Allah rızası vardır’ ifadelerini kullandı.

Hattat Turan Sevgili, 55 yıllık sanat hayatında, yaptığı eserlerle hat sanatının gelişmesine katkı sağladı. Sevgili, Allah rızasının da sanatı yaparken önemli olduğunu dile getirerek, “Her şey de olduğu gibi kulluk bilinci içerisinde de tüm eylemlerde Allah rızası vardır. Hat sanatı veya buna benzer klâsik sanatlardaki kabiliyetler Allah’ın bizleri yaratırken fıtratımıza nakşettiği şeylerdir, bize ait değildir onun için sahibini bilmek icap eder” ifadelerini kullandı.

Hattatlar Kur’an-ı KerÎm’den ilham alıyor

Hat sanatı, İslâm tarihi boyunca Kur’ân-ı Kerim’den ilham alan hattatların çalışmalarıyla âyetleri, hadisleri ve anlamlı sözleri en güzel şekilde yazıya geçirmek için geliştirildi. “Kur’ân Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı” diye bilinen anonim bir sözde de, hat sanatının İstanbul’da geliştiğini ve zirveye ulaştığını anlatıyor. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte hat sanatının en büyük ustalarından biri olan Hattat Hamid Aytaç’ın talebelerinden Hattat Turan Sevgili, 55 yıllık sanat hayatında hat sanatına birçok eser kazandırdı.

İslam medeniyeti hat sanatıyla gelişti

Hat sanatının anlamını ve kendi sanat hayatını anlatan Sevgili, İslâm medeniyetinin gelişmesinde hat sanatının da önemli yeri olduğunu söyledi. Türklerin hat sanatına önem verdiğini dile getiren Sevgili, şöyle konuştu, “Hat sanatı konusunda Kur’ân’a hizmet, dine hizmet anlayışı olduğu için Türkler son derece önem veriyorlar ve sanatı geliştiriyorlar. Bu sanat, Türklere geçince olay daha farklı boyutlar kazanıyor. Türkler bunu geliştiriyorlar, çok büyük ustalar yetiştiriyorlar. Bunlar dine ve Kur’ân’a hizmetten dolayı. Böylece hat sanatı, Türklerle beraber bir medeniyet unsuru haline gelmiş ve gelişmiştir.”

Hat, sabır ve fedakârlık ister

Sevgili, Hamid Aytaç’ın Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda kişiye hocalık yaptığını ve hat sanatının günümüze ulaşmasında büyük emekleri olduğunu söyledi. Hat sanatının sabır isteyen bir uğraş olduğunu dile getiren Turan Sevgili, şu değerlendirmelerde bulundu, “Hat sanatı, sabır isteyen, çalışmak isteyen, azim isteyen, fedakârlık isteyen bir sanat dalı. Geçmişte biz bu işlerle meşgul olurken insanlar bakıyorlar saatlerce bunlarla uğraşıyorsun bıyık altından gülüyorlar. Bizim dönemimizde de aşağı yukarı öyleydi yani Hamid Bey kadar olmasa bile o dönemlerde bize de bıyık altından gülüyorlardı, ama sabrettik, etmek gerekir. Genç arkadaşlarımızın da yapacağı şey sabretmek, gönül vermek, çilesini çekmek, azimle çalışmak. Kur’ân, bir Müslüman’ın yaptığı işi düzgün yapmasını söyler. Ashabdan birisi vefat eder götürürler, gömerler, üzerini toprakla örterler, ama bir tarafını hafif gedik bırakırlar. Peygamberimiz (asm) sorar ‘Niçin böyle yaptınız, düzgün yapmadınız?’ diye. Müslüman yaptığı işi dört dörtlük yapan insandır, en basit iş dahi olsa. Yani bu bakımdan zaten Kur’ân’a hizmet dine hizmet anlayışı olduğu için bu başlı başına bir motivasyon faktörüdür. Böylesine kutsî bir tarafı olan hat sanatında bu özverinin ve gayretin, itinanın daha iyi olması icap eder.”

Büyük İslâm Hattatı Hamid Aytaç...

AA

Etiketler: hat sanatı, hattat, turan sevgili
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