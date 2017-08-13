6 aydan küçük bebekler de cezaevlerinde

Ülkemizde 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) süresince “terör örgütlerine üye olmak” suçlamasıyla yargılanan ve cezası kesinleşmemiş bazı kadınlar, 6 aydan küçük bebekleriyle birlikte cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. Bu kadınlardan üçü yaşadıklarını BBC Türkçe’ye anlattı.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaşayan ev hanımı Yağmur Balcı, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak” suçlamasıyla 21 Kasım’da 3 aylık bebeğiyle tutuklandı ve Trabzon Bahçecik Cezaevi’ne nakledildi. 9 aydır bebeğiyle tutuklu bulunan Yağmur Balcı’nın iddianamesi henüz hazırlanmadı. Balcı’nın 21 yaşındaki kız kardeşi Zehra, cezaevinde bebeğin hiçbir ihtiyacının karşılanmadığını söyledi.

Çocuğumu ellerimle teslim ettim

Cezası kesinleşmeden bebeğiyle tutuklanan bir başka kadın ise Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde yaşayan İngilizce öğretmeni Ferda Babacan. Ferda Babacan, darbe girişimine kadar AKP Şereflikoçhisar İlçe Başkan Yardımcısıydı. Girişim sonrası KHK ile ihraç edildi ve 12 Nisan 2017’de 5 aylık bebeğiyle tutuklanarak Konya Ereğli Cezaevi’ne nakledildi. Ferda Babacan’ın eşi Çınar Babacan, tutuklama sırasında bebeklerinin 5 aylık olduğunu söyledi.

4 aylık bebeğime beşik vermediler

Haberde isminin yer almasını istemeyen başka bir kadın da, Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda öğretmen olarak görev yaparken ihraç edildi ve 27 Eylül’de 4 aylık bebeğiyle tutuklanarak İzmir Aliağa Şakran Cezaevi’ne nakledildi. 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen kadın, bebeğiyle cezaevinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “İzmir’de gözaltında bulunduğum iki gün içerisinde benim gibi bebeği olan 10 civarında kadın gözaltındaydı. Bebeğini yanlarına almalarına izin verilmeyen bu annelere sabah ezanında emzirmeleri için bebekleri getiriliyordu. Bense bebeğimle betonun üzerine serili bir battaniyede uyumak zorunda kaldık.”

YASA NE DİYOR?

5275 nolu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre, hamile ya da 6 aydan küçük bebeği olan hükümlü kadınların tutuklulukları ertelenmek zorunda. Kanunda “terör suçları ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar” durumunda tutukluluğun ertelenmeyeceği belirtilse de, bu yalnızca “cezası kesinleşmiş kadınlar” için uygulanabiliyor. Bu arada, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise bebekli kadınların tutuklu yargılandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.