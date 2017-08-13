"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

6 aydan küçük bebekler de cezaevlerinde

13 Ağustos 2017, Pazar
Ülkemizde 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) süresince “terör örgütlerine üye olmak” suçlamasıyla yargılanan ve cezası kesinleşmemiş bazı kadınlar, 6 aydan küçük bebekleriyle birlikte cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. Bu kadınlardan üçü yaşadıklarını BBC Türkçe’ye anlattı.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaşayan ev hanımı Yağmur Balcı, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak” suçlamasıyla 21 Kasım’da 3 aylık bebeğiyle tutuklandı ve Trabzon Bahçecik Cezaevi’ne nakledildi. 9 aydır bebeğiyle tutuklu bulunan Yağmur Balcı’nın iddianamesi henüz hazırlanmadı. Balcı’nın 21 yaşındaki kız kardeşi Zehra, cezaevinde bebeğin hiçbir ihtiyacının karşılanmadığını söyledi.

Çocuğumu ellerimle teslim ettim

Cezası kesinleşmeden bebeğiyle tutuklanan bir başka kadın ise Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde yaşayan İngilizce öğretmeni Ferda Babacan. Ferda Babacan, darbe girişimine kadar AKP Şereflikoçhisar İlçe Başkan Yardımcısıydı. Girişim sonrası KHK ile ihraç edildi ve 12 Nisan 2017’de 5 aylık bebeğiyle tutuklanarak Konya Ereğli Cezaevi’ne nakledildi. Ferda Babacan’ın eşi Çınar Babacan, tutuklama sırasında bebeklerinin 5 aylık olduğunu söyledi.

4 aylık bebeğime beşik vermediler

Haberde isminin yer almasını istemeyen başka bir kadın da, Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda öğretmen olarak görev yaparken ihraç edildi ve 27 Eylül’de 4 aylık bebeğiyle tutuklanarak İzmir Aliağa Şakran Cezaevi’ne nakledildi. 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen kadın, bebeğiyle cezaevinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “İzmir’de gözaltında bulunduğum iki gün içerisinde benim gibi bebeği olan 10 civarında kadın gözaltındaydı. Bebeğini yanlarına almalarına izin verilmeyen bu annelere sabah ezanında emzirmeleri için bebekleri getiriliyordu. Bense bebeğimle betonun üzerine serili bir battaniyede uyumak zorunda kaldık.”

YASA NE DİYOR? 

5275 nolu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre, hamile ya da 6 aydan küçük bebeği olan hükümlü kadınların tutuklulukları ertelenmek zorunda. Kanunda “terör suçları ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar” durumunda tutukluluğun ertelenmeyeceği belirtilse de, bu yalnızca “cezası kesinleşmiş kadınlar” için uygulanabiliyor. Bu arada, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise bebekli kadınların tutuklu yargılandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

 

Etiketler: cezaevi, bebek
Okunma Sayısı: 4499
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Fatih

    13.08.2017 06:10:18

    Allah tez vakitte zalime layığını versin inşallah. Müslümanın müslümana yapamayacağı şeydir bu !

  • Numan

    13.08.2017 01:45:29

    Vicdanın öldüğü yerde kim dinler yasayı

  • Ufuk

    13.08.2017 01:25:06

    Cocacola fabrikası açıp her derdin devasini bekleyelim.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

180. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

OHAL rejimi çığırından çıktı

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

''Gerçek dışıdır"

Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

Feryadlara kulaklar kapalı

OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

Cezaevleri yüzde 110 dolu

AB: Söz verilen para ödensin

''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
Genel

OHAL rejimi çığırından çıktı
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz kehaneti
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
Genel

''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
Genel

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Yusuf Ali Akbaş

Bediüzzaman’ın cihad yorumu
Emin Fırat

Bayram
Faruk ÇAKIR

Ayasofya ne zaman gündem olur?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.