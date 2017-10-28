6 bin polis cinayet suçlularını aradı

Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde ilk kez, 2 bin 186 ekip, 6 bin 308 personelin katılımıyla 2 bin 176 adreste gerçekleştirilen, özellikle cinayet suçlarından arananların bulunmasına yönelik operasyonlarda 872 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, özellikle cinayet suçları ile diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar, dün sabah erken saatlerde başladı. Arama kararlarının alınmasının ardından il ve ilçe merkezlerinde ekiplerce eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Birincisi gerçekleştirilen ve 2 bin 186 ekip ile 6 bin 308 personelin görev aldığı operasyonlarda 2 bin 176 ikamette arama yapıldı. Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adliyelere sevk edildi. Adlî mercilere sevk edilenler arasında iki yıla kadar hapis cezasıyla aranan 389, beş yıla kadar hapis cezasıyla aranan 147, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 62, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 30, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 6 kişi yer alıyor. Ayrıca yapılan operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 61 mermi, iki kurusıkı tabanca ve 45 kilogram tütün ele geçirildi. AA

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