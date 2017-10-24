6 gazeteci hakim karşısında

Redhack'in yaydığı e-postalarla ilgili haber yapmaktan ötürü haklarında soruşturma açılan 3'ü tutuklu 6 gazeteci bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

304 gündür tutuklu bulunan gazetecilerin davası İstanbul Çağlayan'daki 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 11:00'de başladı.

Türkiye'nin en büyük bilgisayar korsanlığı gruplarından Red Hack (Kızıl Hackerlar), geçen yıl Eylül ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-posta hesaplarını ele geçirmişti.

25 Aralık 2016'da ise 6 gazeteci; Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik ve muhabir Metin Yoksu, BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan gözaltına alındı.

Gazeteciler 24 gün gözaltında tutulduktan sonra Öğreten, Çelik ve Kanaat tutuklandı.

Aynı soruşturmada daha sonra Alman gazetesi Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel de tutuklanmış ancak sonra Yücel'in dosyası ayrılmıştı.

"Devlet sırrı"

Gazetecilerin tutuklanmasından 5 ay sonra hazırlanan iddianamede, Albayrak’ın kişisel e-posta hesaplarında ‘duruma göre devlet sırrı niteliğinde de olabilecek bilgiler’ olduğu ve bu bilgilerin manipüle edilerek Albayrak ve onun şahsında hükümeti yıpratmak amacıyla yayınlandığı iddia ediliyor.

Davada gazeteciler "terör örgütü propagandası", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" iddialarıyla suçlanıyor.

"Kamu yararına haber yaptılar"

Tutuklu gazetecilere destek için, duruşma öncesi davaya dikkat çekmek adına sosyal medya kampanyası düzenlendi.

Çağrı metninde, "Albayrak'ın e-postaları sosyal medyada dolaşırken, gazeteciler kamu yararına haber yapmışlardı. Gazetecinin görevi, halktan bilgi saklamak değil, bilgi aktarmaktır" dendi.