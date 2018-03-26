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26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

"6 kişi için kırmızı bülten çıkarıldı"

26 Mart 2018, Pazartesi 20:27
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi veren Bozdağ, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır." dedi.

 Türkiye-AB zirvesine ilişkin soruyu cevapladı

Bozdağ, Bulgaristan'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesine ilişkin soruya, "Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin herhangi bir şarta bağlanmasına ve farklı farklı modeller üzerinde konuşulmasına kesinlikle karşıyız." yanıtını verdi.

"Kabul etmemiz mümkün değil"

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Terör örgütünün Sincar'dan çekildiği izlenimini uyandırmak için farklı üniforma, flama veya bayrak adında bez parçalarının altına veya başka bir isim altına gizlenerek bölgede varlığını devam ettirmesini de Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir."

Avrupa'da Türklere ve Müslümanlara yönelik saldırıları değerlendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Orada insanlar sadece etnik kökeni ve dini inanışı farklı diye saldırıya uğrarken, bunları yapanlarla ilgili herhangi bir işlem yapmayanların veya yapıp da gerekli müeyyideleri uygulamayanların, bunların güvenliğini sağlamayanların Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye de hukuk dersi vermeye de hakkı yoktur."

"6 kişi için kırmızı bülten çıkarıldı"

Çiftlik Bank soruşturmasının devam ettiğine işaret eden Bozdağ, "Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır." dedi.

Patriot açıklaması

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, 'Biz size patriot verebiliriz.' deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz, Türkiye olarak Amerika'dan patriot sistemini alabiliriz.' diye bir görüşme oldu. Bu görüşme, Türkiye'nin bu noktadaki tavrını ortaya koymuştur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize patriot savunma sistemini verirse, biz bunu Türkiye olarak almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak o görüşmeden sonra bu konuda henüz taraflar arasında bugüne kadar bir görüşme gerçekleşmedi."

Türkiye ile Rusya arasında olumlu bir ilişki var

Rus diplomatların sınır dışı edilmesine ilişkin Türkiye'nin tutumunun ne olacağına ilişkin soru üzerine Bozdağ, Türkiye ile Rusya arasında olumlu ve iyi bir ilişki vardır. Türkiye bu anlamda Rusya'ya karşı herhangi bir karar almayı düşünmemektedir." dedi.

AA

Etiketler: zeytin dalı harekatı, bekir bozdağ
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