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1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

6 korucunun şehit olduğu saldırıda yaralanan askerden acı haber!

01 Nisan 2018, Pazar 12:00
Siirt'te PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Önce gün, merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 6 güvenlik korucusu şehit oldu,  6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı. 

Kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralı askerlerden 1 uzman çavuş, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. 

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SİİRT'te PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut (24), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Dut'un memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Siirt'in Eruh kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine geçen 30 Mart günü, PKK'lı teröristler ağır silahlarla saldırdı. Saldırı da 6 korucu şehit oldu, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

Annesi Muhsine ve babası Mustafa Dut'un oğullarının yaralandığı haberini aldıktan sonra yakınlarıyla birlikte Siirt'e gittikleri belirtildi.  Şehit Dut'un Ereğli'deki baba evine ise Türk bayrakları asıldı. Şehit Dut'un, kendisi gibi asker olan kardeşi Akil Dut'un da Afrin'de görev yaptığı öğrenildi.

DHA

Etiketler: siirt, pkk, terörle mücadele, terör saldırısı
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