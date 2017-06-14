6 terörist etkisiz hale getirildi

​Tunceli'nin Nazımiye kırsalı, Van'ın Gevaş ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, yapılan arazi ve yol aramalarında çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün meydana gelen önemli yurt içi olaylara yer verildi.

Buna göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonlarda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla üs bölgelerine silahlı saldırı için harekat halinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirilirken, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, iki el bombası, 141 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 50 dragunov keskin nişancı tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgesine silahlı saldırı düzenleyen bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinde üç kalaşnikof piyade tüfeği, 13 el bombası ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Hakkari merkezde, güvenlik güçlerince yapılan yol aramasında, 300 gram C-4 patlayıcı kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek, imha edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki arazi aramasında ise araziye gizlenmiş vaziyette iki adet RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.