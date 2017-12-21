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23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

60 sanık hakkında müebbet talebi

21 Aralık 2017, Perşembe 11:51
28 Şubat davasında savcı mütalaasını açıkladı. Aralarında Çevik Bir'in de olduğu 60 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 60 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

93'üncü duruşması görülen davada savcı, 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Refahyol hükümetini devirmeye TSK'daki tüm unsurların katıldığını belirten savcı, cezaların en üst seviyeden verilmesini istedi. Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de arasında bulunduğu 60 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 39 sanığın ise beraati istendi. Yargılama sürecinde hayatını kaybeden 4 sanık hakkındaki dava ise düştü.

DHA

Etiketler: 28 şubat
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  • HÜSEYİN İLHAN

    21.12.2017 13:29:30

    15 TEMMUZ darbecileri için 100 metre koşucusu gibi,28 ŞUBAT DARBECİLERİ için ise kaplumbağadan dahi yavaş işleyen AKP yargısı.İbretlik.

  • demir can

    21.12.2017 12:12:38

    kaç yıl geçti Bir karar veremediler.İbretlik bir ceza verseler KEŞKE (HİÇ ZANNETMİYORUM)

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