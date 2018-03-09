600 otobüs bugün kontak kapatıyor!

Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapatıyor. Eyleme Anadolu yakasında çalışan araçlar katılmıyor, belediye ise sorun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılıyor. Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı.

Eylemin Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsadığı belirtiliyor.

Eyleme Anadolu yakasında çalışan araçlar katılmıyor, belediye ise sorun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, belediyeden alınan ücretlerin masraflarının çok altında kaldığını öne sürerek, bugün için eylem kararı açıkladı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılacak. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, eylem Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsarken, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu yakasındaki 300’ün üzerinde otobüsün hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

Erguvan otobüs işletmecileri de yolcuların yüzde 17’sinin ücretsiz olduğunu, İstanbulkart yolculuk ücretlerine zam yapılmadığını ve öğrenci indirimi desteğinde gecikmeler olduğunu kaydetti.

Belediye önlem aldı

İETT, erguvan otobüs işletmecilerinin bugünkü sefer durdurma planına ilişkin, İstanbulluların ulaşımda mağdur olmamaları için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. İETT’den yapılan açıklamada, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecilerinin, idare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazandıkları hıtırlatıldı.

Taşımacıların, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlü oldukları vurgulanan açıklamada şöyle denildi: “Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi yapılması planlanan eylem, sözleşmenin “Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak v.b eylemlerde bulunmak” hükmü kapsamında değerlendirilecektir. Bununla beraber, İETT olarak toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır. Eylem olması halinde İstanbullular toplu ulaşımda sorun yaşamayacaktır.”

Havuz sistemi

İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren erguvan halk otobüsü işletmecilerinin kazançları havuz sisteminde toplanıyor. Kazançlar, sefer ve kilometre hesabına göre dağıtılıyor. İstanbul’da İETT bünyesinde sarı otobüs ve metrobüsler ile mavi özel halk otobüsleri de hizmet veriyor.