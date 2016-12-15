7 akademisyen daha tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında Gülen Hareketinin akademik yapılanmasına yönelik Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 22 şüpheliden 5'i profesör 7 akademisyen ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve adliyeye getirilen 39 şüphelinin savcılık ifadeleri sona erdi. Savcılık, 22 şüpheliyi "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması, 17 şüpheliyi ise adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk etti. Nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında 5 profesörün de bulunduğu 7 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 32 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. AA

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