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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

7 bin bekçi alınacak

27 Mayıs 2018, Pazar 12:46
Çarşı ve mahalle bekçisi alımında 2 Mart'tan itibaren yetkili kılınan Polis Akademisi Başkanlığınca 73 il için 7 bin bekçinin istihdamı sağlanacak. Bekçilerin eğitimini de Akademi yapacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda Emniyet teşkilatı bünyesine 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi daha katılacak.

Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak. Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 7 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek.

Geçen yıl kasım ayında 15 il için 7 bin bekçi alımı valilikler tarafından yapılmış, sınavlarda başarılı olanların eğitimleri il emniyet müdürlüklerine bağlı eğitim şubelerinde verilmişti.

Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

AA

Etiketler: bekçi, polis akademisi, içişleri bakanlığı
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  • erol kilic

    28.5.2018 09:54:42

    Ülkenin öncelikle egitimciye ihtiyacı var.yok 25000 polis,yok 7000 bekçi.Bu ne ya...

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