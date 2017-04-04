7 ilde eş zamanlı operasyon: Gözaltılar var!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Sayıştay Başkanlığındaki Gülen Hareketi yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 7 ilde 41 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştaydaki Gülen Hareketi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında daha önce kurumdaki görevinden uzaklaştırılanların da bulunduğu 41 kişi hakkında soruşturma başlattı. Savcı Serkan Ucuzcu'nun talimatıyla harekete gecen polis, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonun sürdüğü, zanlılardan gözaltına alınanların ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi. AA

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