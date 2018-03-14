7 ilde meslekten ihraç edilen polislere operasyon: Gözaltılar var

Ordu merkezli 7 ilde, Gülen Hareketine yönelik operasyonda 34 kişi yakalandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ordu, Erzurum, Bursa, Van, Samsun, Trabzon ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 34 eski polis gözaltına alındı. Ordu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Ekiplerin, operasyon kapsamında bir kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. AA

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