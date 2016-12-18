7 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Kayseri'deki bombalı saldırıda yararlanandan 14'ü taburcu edildi. Tedavisi devam eden yaralılardan 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi yakınında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı saldırıda yaralananlardan 14'ünün tedavisi tamamlandı. Saldırının ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 55 yaralıdan 14'ü taburcu edildi. Diğer yaralıların, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelerde tedavileri sürüyor. Yaralılardan 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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