7 milyon riskli konut

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Ferdi Erdoğan, Türkiye’de 7 milyondan fazla riskli konumda yapının mevcut olduğunu belirterek, felaket senaryoları dile getirmek yerine yapısal problemleri çözmek gerektiğini vurguladı.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan, Türkiye’de 7 milyondan fazla riskli konumda yapının mevcut olduğunu belirterek, yaşanan her deprem sonrası felaket senaryoları dile getirmek yerine, yapısal problemleri çözüp Türkiye’nin daha güvenli yapılara ulaşmasını sağlamaları ve depremi bir risk olmaktan çıkarmaları gerektiğini bildirdi. Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 18. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Ege Denizi’nde meydana gelen son depremlerin, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha hatırlattığını kaydetti. Depreme hazır olma konusunda hala birçok eksik bulunduğunu, kentsel dönüşüm sürecindeki eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Ülkemizde 7 milyondan fazla riskli konumda yapı mevcut. Her ortamda dile getirdiğimiz üzere, yaşanan her deprem sonrası felaket senaryoları dile getirmek yerine, yapısal problemleri çözüp ülkemizin daha güvenli yapılara ulaşmasını sağlamalıyız ve depremi bir risk olmaktan çıkarmalıyız. Kentsel dönüşüm için kamu tarafından yaratılacak 75 milyar liralık kaynak konusunun netleşmesi ile birlikte sektörümüz desteklenecek ve inşaat çalışmaları hız kazanacaktır.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’de 20-30 yıl sonra tekrar dönüştürülecek yapıların değil, 100 yıllık yapıların inşa edilmesi, kent mimarisinin de bu yaklaşımla şekillenmesi ve sık sık değişikliğe gidilmemesi gerektiğini belirtti.

DEPREMİN YIL DÖNÜMÜNDE “GÜVENLİ YAŞAM PANELİ”

İstanbul’da depremin 18. yıl dönümünde “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Anma Programı ve Güvenli Yaşam Paneli” düzenlenecek. İstanbul’da, afetlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin gündeme gelmesini sağlamak, toplumda afetlere karşı duyarlılığı artırmak amacıyla “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Anma Programı ve Güvenli Yaşam Paneli” düzenlenecek. Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Depremi’nin 18. yılında organize edilecek anma etkinliği ve panel 17 Ağustos’ta Conrad Otel’de gerçekleşecek. Açılış konuşmasını Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın yapması beklenen programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da konuşacak. “Marmara Depremi ve Kızılay” konulu video gösterisinin yapılacağı program kapsamında düzenlenen panelde, konusunda uzman isimler depremin etkilerini ve afet koordinasyonu konusunda sunumda bulunacak.

