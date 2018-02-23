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70 iş adamının yargılandığı davada 4 iş adamı hakkında karar

23 Şubat 2018, Cuma 12:59
Kayseri'de Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, 70 iş adamının yargılandığı davada, dosyaları ayrılan tutuklu iş adamları Mustafa Kilci ve Memiş Alemdar'ın ayrı ayrı, Hamit ile Mehmet Kıranatlı kardeşlerin ise tek dosyada yargılandığı davada, sanıklara 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Mustafa Kilci ve Memiş Alemdar ile Hamit ve Mehmet Kıranatlı kardeşler duruşma salonunda hazır bulundu.

19 aydır tutuklu olduğunu ifade eden Mustafa Kilci, "9 günlük Amerika seyahatinde 10 dakikalık bir görüşme yaptık. Keşke gitmeseydim, önünden dahi geçmeseydim.Gezi'ye katılan herkes benimle aynı konumdaydı, alt üst olayı yoktu. Onlar dışarıda, ben cezaevindeyim. Allah şahittir ki zor günler geçiriyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

KHK ile kapatılan Genç İşadamları Derneği (GESİAD) ve Kimse Yok Mu Derneği'nin yönetim kurulu üyesi iddiasında bulunulan işadamı Memiş Alemdar ise "Maddi ve manevi anlamda zor durumdayız. 18 yıldır emek verdiğimiz işletmemiz zarar görmüş durumda. 19 aydır tutukluyum. En büyük sıkıntıyı babam, eşim ve çocuklarım çekiyor" diye konuştu.

SANIK KARDEŞLER SAVUNMA YAPTI

Hamit ve Mehmet Kıranatlı kardeşlerin yargılandığı davada ise 5'i ihbarcı 1'i savunma tanığı olmak üzere 6 tanık dinlendi. Sanık Hamit Kıranatlı, "İncesu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arsamı sattım. Arsa bedeli olarak yatırdığım paradır. Kırgızistan'a gittim ama bahsedilen tarihten önce gittim. Ticari bir geziydi. Fatih S. etkin pişmanlıktan faydalanmak için yanlış beyanlarda bulunuyor" dedi. Kayseri'de geniş bir çevresi olduğunu belirten Hamit Kıranatlı, "19 aydır tutukluyum. Kayseri'de sosyal çevremin geniş olması ve güvenilir olmam benim en büyük suçum. Sadece Allah rızası için buralara girdik. İllegal olduklarını bilsem yanaşmazdım" diye konuştu.

'OĞLUMUN DÜĞÜN YATIRIMI İÇİN PARA YATIRDIM'

Talimatla Bank Asya'ya para yatırmadığını iddia eden Mehmet Kıranatlı ise "Oğlum adına 20 bin euro yatırdım. Bu parayı da oğlumun düğün masrafı yatırımı olarak düşündüm. Daha sonra oğlum parayı çekip araba aldı. 1 dolarlar da düğünlerde gelin başına atılan hatıra 1 dolarlardı" dedi. Devleti baba olarak gördüğünü belirten Mehmet Kıranatlı, "19 aydır tutukluyum. Dini inancımıza göre vatana millete küsülmez. Gerekirse bu vatan için canımı  veririm. Suriye'den şehitlerimiz geliyor, içimiz sızlıyor. Devlet babadır. Babanın görevi de oğlu haylazlık yapsa dahi kulağını çekip onu affetmesidir. Tahliye ederseniz bir yerden başlayıp yaptığım hataları bir daha yapmayacağımın sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan iş adamları Memiş Alemdar'ı 7 yıl 6 ay, Mustafa Kilci'yi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tahliye etti. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu tutuklu sanıklardan Hamit ve Mehmet Kıranatlı kardeşleri 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk durumlarının devamına karar verdi.

DHA

Etiketler: kayseri, iş adamı, darbe, darbe soruşturması
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