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7 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

700 nolu KHK ile 10 binden fazla kişinin meslekten ihraç olduğu iddia edildi

07 Temmuz 2018, Cumartesi 09:27
700 nolu KHK ile 9103 kamu personeli meslekten ihraç edildiği ifade edildi. TSK ve diğer devlet kurumlarında da çok sayıda kamu personelinin ihraç listesinde olduğu öğrenildi. Ancak ihraç KHK'si henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Listenin mükerrer sayıda yayımlanması bekleniyor.

Dün gece yarısına doğru yayınlanan 699 nolu KHK ile Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların yemin etme usülleri düzenlenirken 700 nolu KHK ile Gülen ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle çok sayıda kamu personelinin ihraç edildiği öğrenildi. Bugün yayınlanması beklenen ihraç kararnamesinde ihraç edilenlerin 9103'nün Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olduğu belirtildi. TSK başta olmak üzere diğer devlet kurumlarından da çok sayıda kamu görevlisinin iharaç edildiği kaydedildi.

10 binden fazla kişi meslekten ihraç edildi

Yeni uygulamaya alınması planlanan sistem öncesinde, ‘’KHK Resmi Gazete’de yayımlandı mı?’’ şeklinde sorular kamuoyunu meşgul etmeye başladı. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım tarafından OHAL ve KHK konularına ilişkin önemli açıklamalar geldi. OHAL’in 28 Temmuz 2018 tarihinde kaldırılacağının ve yeniden uzatılmayacağını vurgulayan Yıldırım, son defa KHK (Kanun Hükmünde Kararname) yayımlanacağı şeklinde ifadelere yer verdi.  Son olarak; TSK ihraç listesi belli oldu mu ve KHK’da hangi kurumlardan kimler ihraç edildi şeklinde gündemi meşgul eden sorulara yanıt niteliğinde son kez yayımlanacak KHK ile belli olacak. Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet, TSK başta olmak üzere diğer devlet kurumlarından Gülen ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle 10 bini aşan kişinin meslekten ihraç edilmesi ve terörle mücadele hususuna dair önemli yeni düzenlemelerin gelmesi bekleniyor.

Resmi Gazete'nin internet sitesi çöktü

Başbakan Binali Yıldırım tarafından bu gece yayımlanan KHK 'da TSK , Emniyet ve diğer devlet kurumlarından ihraçların yapılacağı şeklinde duyurunun gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından Resmi Gazete'nin internet sitesine aşırı yoğunluktan ötürü kilitlendi. Resmi Gazete'nin internet sitesinde anlık kullanıcı sayısının 100 binin üzerine çıkması nedeniyle sistem çöktü. Akabinde belirli bir zaman geçmesiyle birlikte yeniden çalışır hale gelen sitede, ''Bugünkü Resmi Gazete'nin Yayımlanması Çalışmaları Devam Etmektedir.'' şeklinde uyarısı gerçekleştirildi.

 

Etiketler: Resmi Gazete, sistem, KHK, OHAL, ihraç
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  • g@L!p

    7.7.2018 12:37:24

    Bunlardan mı adalet bekliyoruz !? Üstad ne güzel demiş" Yaşasın zalimler için Cehennem."

  • HÜSEYİN İLHAN

    7.7.2018 12:09:58

    FETÖ cü diyerek ehli imanı tasfiye et bakalım .Yarında MOR BEYİN gibi gerçek ortaya çıkar sizde olur böyle hatalar dersiniz.ALLAH ADİLDİR.

Risale-i Nur Külliyatı

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