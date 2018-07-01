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1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

73 yaşında ve tutuksuz yargılanmak istiyor

01 Temmuz 2018, Pazar 17:26
Isparta’da gözaltına alınan 73 yaşındaki Ömer Ersin Çarpan karakolla kaldırıldığı hastane arasında mücadele veriyor.

Çarpan, ilerlemiş yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen, gözaltına alınmıştı. Aydın Emniyet Müdürlüğü’nün terörle mücadele şube ekipleri tarafından Uluborlu’daki evinde gözaltına alınan Çarpan, sağlık sorunlarından dolayı Uluborlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 saate yakın müşahede altında tutulan Çarpan’ın durumu ağırlaşması üzerine Isparta Şehir Hastanesi’ne sevki yapıldı. Hastanede 1 gece yoğun bakımda doktor kontrolünde tutulan Çarpan tekrar Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.  73 yaşındaki Ömer Ersin Çarpan sağlığının kötüleşmesi üzerine tekrar Şehir Hastanesi’ne getirildi. Kalp, şeker, tansiyon gibi birçok kronik rahatsızlığı bulunan ve by-pas, anjiyo gibi operasyonlar geçiren Çarpan’ın her gün  zorunlu olarak alması gereken ilaçları olduğu bildirildi. Gözaltı süresince yemek yemediği belirtilen Çarpan’ın yakınları tutuksuz yargılama istiyor.

Etiketler: ömer ersin çapan, gözaltı, mahkeme
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