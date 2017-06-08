"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

74 sanığın yargılandığı davada tahliye kararı

08 Haziran 2017, Perşembe 19:08
"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyeleri olduğu iddiasıyla 39'u tutuklu 74 sanığın yargılandığı davada, aralarında Burhanettin Saral ile Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin'in de bulunduğu 28 sanığın tahliyesine, hakkında yakalama emri bulunan Sedat Şahin'in ise tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanıklar ile avukatların tahliye talepleri alındı.

Taleplerin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Şahin'in tutuklanmasını, sanıklar Serkan Şahin, Mehmet Şahin, Ali Özeroğlu, Aydın Yılmaz, Burak Ocak, Çağtay Tıngır, Emirhan Karademir, Hasan Akdeniz, Kurtuluş Güngör, Kuthay Darcan, Metin Yılmaz, Oktay Öztürk, Serkan Durna, Şevket Meral, Volkan Arslan, Volkan Sezgin, Zühtü Kocaman, Burhanettin Saral, Atakan Topçu, Ayhan Çetinoğlu, Celal Sadıkoğlu, Cem Balaban, Erhan Aygün, Metin Özer, Mustafa Gülşen, Samet Başçıl, Sezgin Almaz ve İdris Hafif'in tahliyesine karar verilmesini istedi.

Suçtan zarar gören Sedat Şahin

Mahkeme heyeti talepleri karara bağlamak üzere duruşmaya kısa bir ara verdi. Verilen aranın ardından heyet, suçtan zarar görme ihtimaline binaen Maria Çelik, Özgür Akyıldız, Zait Ata, Metin Özer, Sedat Şahin'in davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.

Sanıklar Recep Demir, Halis Kocaman ve Sedat Şahin'in hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına hükmeden heyet, sanık Sedat Şahin'in kaçma şüphesi, atılı suçlar için öngörülen cezaların üst sınırı, suçların niteliğini dikkate alarak tutuklanmasını kararlaştırdı.

Heyet, tutuklu sanıklar Serkan Şahin, Mehmet Şahin, Ali Özeroğlu, Aydın Yılmaz, Burak Ocak, Çağtay Tıngır, Emirhan Karademir, Hasan Akdeniz, Kurtuluş Güngör, Kuthay Darcan, Metin Yılmaz, Oktay Öztürk, Serkan Durna, Şevket Meral, Volkan Arslan, Volkan Sezgin, Zühtü Kocaman, Burhanettin Saral, Atakan Topçu, Ayhan Çetinoğlu, Celal Sadıkoğlu, Cem Balaban, Erhan Aygün, Metin Özer, Mustafa Gülşen, Samet Başçıl, Sezgin Almaz ve İdris Hafif'in tahliyesine karar verdi. Tahliye olan sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koyan heyet, tahliyesine karar verilen sanıklar Burhanettin Saral, Mehmet Şahin, Serkan Şahin'in ayrıca haftada bir kez karakola giderek imza atmalarına da hükmetti.

Mahkeme heyeti, 14 sanığın kuvvetli suç şüphesi, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz oluşunu dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Son kararla, davada tutuklu sayısı 15'e düştü.

 

AA

Etiketler: sedat şahin
Okunma Sayısı: 3710
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • İsmail Cebecili

    09.06.2017 05:09:35

    Hakim ve Savcılar en hafifinden ayıp ediyorlar.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

110. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

Demirel hatırası

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

Demirel’e, İsrail faturası

Enflasyon maaş zamlarını eritti

Ege sallanmaya devam

Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

“Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

Aziz Sancar'dan evrim yorumu

Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
Mehmet KARA

AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
Genel

''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
Genel

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
Genel

Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
Cevher İLHAN

“Yapay ve kumpas kriz”
Genel

Demirel’e, İsrail faturası
Genel

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
Genel

Demirel hatırası

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.