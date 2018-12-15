"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

745.Vuslat

15 Aralık 2018, Cumartesi 23:59
HAKK’A VUSLAT VE DÜĞÜN GECESİ OLARAK BİLİNEN HZ. MEVLÂNÂ’NIN VEFAT ETTİĞİ GÜNÜN 745. YILINDA, ŞEB-İ ARUS faaliyetİ GERÇEKLEŞTİRİLİCEK.

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, bu akşam Hz. Mevlâna’nın 745. vuslat yılı münasebetiyle bir Şeb-i Arus faaliyeti gerçekleştirecek. CRR’de gerçekleşecek faaliyet iki bölümden oluşacak.Şeb-i Arus faaliyetin birinci bölümünde; koro ve solo olarak ilâhiler seslendirilecek, Şeyh Galip’ten kasideler okunacak. İkinci bölümde ise; Türk Müziği’nin değerli besteci ve icracılarından III. Selim’in, Sûzidilârâ makamında bestelemiş olduğu Mevlevî Şerîf’i eşliğinde gerçekleşecek.

***

Gönlü yakan İlâhî aşk

Farsça kökenli olan ‘suz’ kelimesi ‘yanmak’ fiilinden gelir, ‘yakan, yakıcı’ anlamlarında sonraki kelimeyle tamlama oluşturur. ‘Dil’ Farsçada ‘gönül, kalb, cesaret, yürek’ anlamlarına gelirken ‘dil-âra’ ise ‘gönül avutan, gönül süsleyen’ manalarında kullanılan bir kelimedir. ‘Suz’ ve ‘Dilâra’ ise tamlama oluşturularak kullanıldığında; ‘gönlü avutarak, gönlü süsleyerek yakan’ilâhî aşk’ın lâtif bir biçimde ifade edilmiş şekline dönüşür.

***

Mûsıkîye önem veren padişah

MûsIkîye genç yaşında başlayan III. Selim, tanbûri, neyzen ve aynı zamanda Mevlevî idi. Padişah, Türk Mûsıkîsi’nde bulunan 490 makamdan biri olan Suzidilâra makamını mûsıkîmize kazandırmıştır. 

Suzidilâra makamı basit, göçürülmüş (şed) ve birleşik (mürekkep) olmak üzere 3’e ayrılan makam çeşitlerinden üçüncüsünedâhil edilir. Suzidilâra çargah ve mahur dizilerinin birlikte kullanımıyla meydana gelir.

“Ölüm ayrılık değil, vuslattır”

Şeb-i Arus, “düğün gecesi” anlamına gelmektedir. Hz. Mevlânâ, öldüğü günü “Hakk’a vuslat” (Yaradana kavuşma) olarak saymış ve bu günü düğün gecesi ilân etmiştir. Hz. Mevlânâ“Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Ölüm Mevlânâ için kişinin aslına dönüşüdür.

HABER: KÜBRA ÖRNEK

Haber Merkezi

Etiketler: Mevlana, musiki, vuslat, Şeb-i Arus
Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karikatürler

    Milli güvenlik demokrasi ve adaletle korunur

    745.Vuslat

    CHP'li vekiller Ulaştırma Bakanı'nı istifaya davet etti

    Avustralya'nın Kudüs kararınına tepkiler sürüyor: Filistin ve Arap Birliği reddetti

    AB’den Türkiye’ye Suriye operasyonu uyarısı

    Gelecek yıl tarıma 16,1 milyar liralık destek verilecek

    Çavuşoğlu: Türkiye Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakmayacak

    'İstiğfarın anlamını öğrettiğimde çok derin bir şekilde ağlıyorlardı'

    Muharrem İnce: Yanlışlıklar var ama sesimi çıkarmıyorum

    Kalın: Sınırlarımızı korumak için her türlü tedbiri alırız

    Savaş çocuklarına sahip çıkalım

    Âdil seçim uyarısı

    Eğitimi ideoloji bu hale getirdi

    Otoyol ve köprü ihalelerinde 8 milyar TL'lik zarar edildi

    Fransa'da 'sarı yelekliler' yeniden sokakta

    Emniyet güçleri tefecilere fırsat vermiyor

    Mecliste tren kazası gerginliği

    Afrin şehidi ebediyete uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İflâs eden modeller
    Genel

    Milli güvenlik demokrasi ve adaletle korunur
    Genel

    Karikatürler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    MarSaray
    Kübra ÜNÜVAR

    Sen neredeysen en güzel hizmet yeri orasıdır
    Abdullah ŞAHİN

    Kur’ân gülü çocuklarımız
    Genel

    O espirilerin orada olmaması lazımdı...
    Rifat OKYAY

    Helâl, haram öğretilmeli
    Zeynep Toprak

    Afyon’da uhuvvet dolu buluşma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.