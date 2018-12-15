HAKK’A VUSLAT VE DÜĞÜN GECESİ OLARAK BİLİNEN HZ. MEVLÂNÂ’NIN VEFAT ETTİĞİ GÜNÜN 745. YILINDA, ŞEB-İ ARUS faaliyetİ GERÇEKLEŞTİRİLİCEK.

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, bu akşam Hz. Mevlâna’nın 745. vuslat yılı münasebetiyle bir Şeb-i Arus faaliyeti gerçekleştirecek. CRR’de gerçekleşecek faaliyet iki bölümden oluşacak.Şeb-i Arus faaliyetin birinci bölümünde; koro ve solo olarak ilâhiler seslendirilecek, Şeyh Galip’ten kasideler okunacak. İkinci bölümde ise; Türk Müziği’nin değerli besteci ve icracılarından III. Selim’in, Sûzidilârâ makamında bestelemiş olduğu Mevlevî Şerîf’i eşliğinde gerçekleşecek.

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Gönlü yakan İlâhî aşk

Farsça kökenli olan ‘suz’ kelimesi ‘yanmak’ fiilinden gelir, ‘yakan, yakıcı’ anlamlarında sonraki kelimeyle tamlama oluşturur. ‘Dil’ Farsçada ‘gönül, kalb, cesaret, yürek’ anlamlarına gelirken ‘dil-âra’ ise ‘gönül avutan, gönül süsleyen’ manalarında kullanılan bir kelimedir. ‘Suz’ ve ‘Dilâra’ ise tamlama oluşturularak kullanıldığında; ‘gönlü avutarak, gönlü süsleyerek yakan’ilâhî aşk’ın lâtif bir biçimde ifade edilmiş şekline dönüşür.

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Mûsıkîye önem veren padişah

MûsIkîye genç yaşında başlayan III. Selim, tanbûri, neyzen ve aynı zamanda Mevlevî idi. Padişah, Türk Mûsıkîsi’nde bulunan 490 makamdan biri olan Suzidilâra makamını mûsıkîmize kazandırmıştır.

Suzidilâra makamı basit, göçürülmüş (şed) ve birleşik (mürekkep) olmak üzere 3’e ayrılan makam çeşitlerinden üçüncüsünedâhil edilir. Suzidilâra çargah ve mahur dizilerinin birlikte kullanımıyla meydana gelir.

“Ölüm ayrılık değil, vuslattır”

Şeb-i Arus, “düğün gecesi” anlamına gelmektedir. Hz. Mevlânâ, öldüğü günü “Hakk’a vuslat” (Yaradana kavuşma) olarak saymış ve bu günü düğün gecesi ilân etmiştir. Hz. Mevlânâ“Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Ölüm Mevlânâ için kişinin aslına dönüşüdür.

HABER: KÜBRA ÖRNEK