78 yaşındaki vatandaşa ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten 7 yıl ceza

İstanbul’da yaşayan 78 yaşındaki Ali Ergin Güran’a, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı olan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar aleyhinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlarından dâvâ açıldı.

Sözcü’nün haberine göre, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Ergin Güran’ı cezada indirim uygulamayarak, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 2. Ceza Dairesi heyeti yerel mahkemenin kararını kaldırarak, yeni hüküm kurdu. Mahkeme heyeti, Ali Ergin Güran’ı hakkında takdiri indirim sebepleri bulunmadığını belirterek 7 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Öte yandan sanık avukatı kararı temyiz edeceklerini kaydetti.

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