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23 ARALIK 2016 CUMA - YIL: 47

79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

22 Aralık 2016, Perşembe 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatıyla ilgili, "Dün El Bab'da şehit olan 16 askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. 16 şehidimiz oldu, 200'e yakın DEAŞ'lı orada öldürüldü. Ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık ve bunun gereğini de yapıyoruz." dedi.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde konuşan Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım; Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

'İstiklalimizi güvence altına alma mecburiyetiyle karşı karşıyayız'

Asimetrik bir saldırı ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri, bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerdir. Bu güçler, hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. Bugün ülke ve millet olarak bekamızı, geleceğimizi, istiklalimizi güvence altına alma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Onun için 79 milyon, diğer tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz." dedi.

AA

Etiketler: erdoğan, fırat kalkanı
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  • remzi

    22.12.2016 20:41:07

    ocu bucu şucu;beriki ,diğeri ,öteki, mahkeme kararları ile değil;KHK kararları ile bölük pörçük edilmiş bir millet ve bunun üzerine 79 milyonun birliği ????????

  • mustafa

    22.12.2016 17:28:51

    çoluk çocuk kış günü işsiz güçsüz kaldık. ayrıca işe bile alınmıyoruz. sen çocuklarına dava açanlarla bir ve beraber olabiliyor musun ki bize birlik beraberlik teklif ediyorsun!!!

  • Mehmet Yücesoy

    22.12.2016 15:53:55

    "79 Milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz" diyen Cumhurbaşkanı, (Anayasa Değişikliği Önerisinde) partisi ile ilişkisini kesmezse nasıl 79 milyonun Cumhurbaşkanı olacak? Önce bunu millete anlatsın

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