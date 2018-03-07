Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Hareketi ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6'sı ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 8 avukat hakkında gözaltı kararı alındı.

AA

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