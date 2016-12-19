İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında Gülen Hareketinin emniyet yapılanmasındaki 17'si sivil, 1'i emniyet personeli toplam 18 kişiye yönelik 8 ilde 24 adrese yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekiplerinin adreslerdeki çalışmaları devam ediyor. DHA

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