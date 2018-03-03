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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

8 paket bebek maması çaldı, 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı

03 Mart 2018, Cumartesi 12:18
Diyarbakır’daki bir marketten, arkadaşının bebeği için 2 ayrı zamanda toplam 8 adet mama çalan E. A., 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Değeri 550 lira olduğu belirtilen mamaların çalınmasıyla ilgili verilen hapis cezası sanığın daha önce benzer suçtan dolayı kesinleşen hapis cezasının bulunmasını gerekçesiyle ertelenmedi.

Mezopotamya Ajansı’ndan Deniz Tekin’in haberine göre, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesindeki Carrefoursa marketine 17 Temmuz 2017 tarihinde giden E.A. (25), bebek reyonunda farklı miktarlarda 4 paket Aptamil türü çocuk mamasını çantasına koyarak götürdü. Olaydan 4 gün sonra tekrar aynı markete giden E.A. 4 paket daha çocuk maması aldı. Reyondaki mamaların çalındığından şüphelen market görevlileri, işyerinin güvenlik kamarası kayıtları üzerinde yaptıkları incelemede mamaların çalındığını tespit ederek, durumu polise bildirdi. 

Market yetkilisi toplam değeri 550 TL olan 8 paket Aptamil bebek maması çalan E.A'dan şikâyetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, marketten mamaları alan kişinin E.A. olduğunu tespit etti. Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 18 Temmuz'da gözaltına alınan E.A. polisteki ifadesinde, toplam değeri 550 TL olan 8 paket mamayı maddi durumu düşük olan arkadaşının bir yaşındaki bebeği için aldığını belirtti. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen E.A. hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 19 Temmuz’da tutuklandı. 

Mamaları maddi durumu düşük olan bir arkadaşının çocuğu için aldığını söyledi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, E.A. hakkında "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, marketin güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yapılan incelemede şüpheli E.A'nın marketin bebek reyonundaki mamaları aldığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede E.A'nın ifadesinde, marketten almış olduğu mamaları maddi durumu düşük olan bir arkadaşının çocuğu için aldığını söyledi. İddianamede, E.A’nın üzerine atılı suçu işlediği konusunda kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli delil bulunduğu sonucuna varıldığı kaydedildi. 

Diyarbakır 14. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada, 25  Eylül 2017'de hakim karşısına çıkan E.A.  savunmasında, "Ben arkadaşım Azat'ın 1 yaşındaki bebeği için söz konusu mamaları aldığımı kabul ediyorum. Arkadaşımın maddi durumu iyi değildi. Ben mamaların numaralarını bilmediğimden dolayı hepsinden aldım. Ben bir hafta arayla aynı işyerine 2 defa girdim. İlk girişimde 4 tane mama aldım. İkinci girişimde de yine 4 mama aldım. Müştekinin zararını karşılamak isterim. Olay nedeniyle çok pişmanım, tahliye mi talep ediyorum" dedi. 

Market müdürü şikayetçi olmadı

Davada müşteki olarak ifade veren marketin müdürü M.E, sanık E.A'dan şikayetçi olmadığını belirterek, "Yaklaşık 4 gün arayla aynı kişinin marketimize gelip 4 tane mama aldığını yine kamera kayıtlarında gördük ve sanıktan şikayetçi olduk. Şikayetçi değilim toplam zararım 550 TL'dir. Zararın karşılanmasını isterim. Davaya katılma talebim yoktur" şeklinde ifade verdi. 

Davanın ilk duruşmasında kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık E.A.'nın üzerine atılı "Zincirleme şeklinde bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar vererek, sanığı toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın zararı mahkeme hüküm vermeden önce gidermesi ve hapis cezasının sanık üzerindeki olumlu etkilerine takdiri indirim nedeni yaparak hapis cezasını 3 yıl 10 ay 25 güne indirdi. Mahkeme, sanığın daha önce benzer suçtan dolayı kesinleşen hapis cezasının bulunmasını gerekçesiyle hapis cezasını ertelemedi.  

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