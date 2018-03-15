8 PKK’lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Mardin’in Nusaybin ilçesinde hudut hattında görevli güvenlik güçlerine, Suriye’nin kuzeyinden silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Mehmetçik’in saldırıya hemen karşılık verdiği, yapılan atışlar neticesinde 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Hakkâri il merkezi kırsalında icra edilen arazi aramasında 550 kilogram patlayıcı maddeyle hazırlanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildiği, patlayıcının güvenli şekilde imha edildiği ifade edildi. Silahlı Kuvvetler’den yapılan bir diğer açıklamada ise, Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında bir deniz helikopteri tarafından keşif gözetleme uçuşu icra edildiği duyuruldu.

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