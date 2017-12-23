8 rütbeli asker tutuklandı

Siirt'te Gülen hareketine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheliden 3'ü yüzbaşı, 2'si üsteğmen, 2'si astsubay ve biri jandarma uzman olmak üzere 8'i tutuklandı.﻿

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 8- 22 Aralık tarihleri arasında Siirt merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü yüzbaşı, 2'si üsteğmen, 2'si astsubay ve biri jandarma uzman olmak üzere 8 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. Yine görevde olan; 1'i binbaşı, 14'ü astsubay, 5'i uzman jandarma olmak üzere toplam 20 şahıs Etkin Pişmanlık Yasasından yararlanarak “Adli Kontrol” şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 rütbelinin ise arandığı belirtildi. AA

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