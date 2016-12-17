8 şehidin kimliği belirlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kayseri'deki saldırıda şehit olan 8 askerin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Kayseri’deki alçak saldırının ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok Kayseri Valiliğine geldi.

Bakanlar burada basın toplantısı düzenleyerek saldırı ile ilgili bilgi verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 şehidin kimliğinin belirlendiğini açıkladı. Bakan Soylu ayrıca saldırıda 55 yaralının olduğunu bunların 6'sının durumunun ağır olduğunu söyledi.

İşte o konuşmadan satır başları

"Hastanelerimizde 55 yaralımız var. Bunların 12'si yoğun bakımda, 6'sının ağır olduğu hastane yetkilileri tarafından bize bildirildi.

8 ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Şehit sayımız konusunda, şu anda kimlik çalışmaları yapılıyor. 8 evladımızın kimliği adli tabiplikçe tespit edildi. Adli tabipliğin verdiği rakamlara göre hem basın mensuplarımızla hem de kamuoyuyla bunu paylaşacağız.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Bugün kayseri'de ülkemizin başına gelen olay hepimizi derinden üzmüştür. Bu ülkemizin birliğine ve beraberliğine kasıttır. Bu saldırılarla Türkiye'nin terörle mücadelesinde geri adım atması bekleniyorsa, bunlar bizim kararlılığımızı daha üst seviyeye taşıyor. 15 Temmuz'da ülkemizi istila edemeyenler bugün terörle insanımızı yıldırmaya çalışıyorlar. Türkiye'de terör bitecektir ve biz bunda kararlıyız. Terörün istediği umutsuzluk oluşturmaktır buna izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın sağduyuya davet ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. "

BAKAN AKDAĞ: KARDEŞLİK RUHU İÇİNDE AŞACAĞIZ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise yaralıların halen daha tedavi görmekte olduğunu belirtti ve halkı metanete davet etti. Bakan Recep Akdağ, “Hastanede elli beş yaralı var 38’i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 9’u Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, diğerleri özel hastanede. 6’sının hayati tehlikesi var Sağlık çalışanları canla başla ayaktaydılar. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerine devam edecek. Terör toplumun sabırsız ve yılgın hale getirmek istiyor. Bunu kardeşlik ruhu içerisinde aşacağımızı bildiriyorum. Şehit ailelerine baş sağlığı diliyorum” dedi.