8 yılda 318 bin kişi memur oldu

MillÎ Eğitim Bakanlığı, 2010 ile 2018 yılları arasında merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarına KPSS puanıyla 317 bin 602 kişiyi atadı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelttiği soru önergesine, Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından verilen yazılı cevapta, merkez ve taşra teşkilâtlarına yapılan atamalara ilişkin bilgi paylaşıldı. Verilen cevapta, 2010 ile 2018 yılları arasında merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarına KPSS puanı ile 317 bin 602 kişinin atandığı belirtilirken, KPSS puanı ve mülâkata göre atanan toplam personel sayısının ise 65 bin 757 kişi olduğu kaydedildi. AA

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