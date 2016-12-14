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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

80 bin kişilik çadır kent kurulacak

14 Aralık 2016, Çarşamba
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halep'i terk edip Türkiye'ye sığınacak mülteciler için 80 bin kişilik çadır kent kurulacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Halep'ten kaçanlar için 80 bin kişilik bir çadır kent kurulacağını duyurdu.

ÇADIR KENT KURULACAK

Suriye'nin Halep kentinde ateşkes için devreye giren Türkiye, kenti terk etmek zorunda kalan kişiler için de hazırlık yapıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni bir çadır kent kurulacağını açıkladı.

FAZLA AYRINTI VERMEDİ

Şimşek Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Türkiye'yi 'dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke' olarak niteledi; Halep'ten kaçanlar için 80 bin kişilik bir çadır kent kurulacağını duyurdu. Şimşek daha fazla ayrıntı vermedi.

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ, ATEŞKES SAĞLANDI

Halep'te Şam yönetiminin dört yıl sonra kontrolü sağlaması sonrası Türkiye devreye girmiş ve Rusya'yla yapılan anlaşmayla ateşkes sağlanmıştı.

Etiketler: mehmet şimşek, halep, çadır kent
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  • mustafa

    14.12.2016 16:08:23

    Büyük konuştuk hiçbirşey yapmadık ve esed halepi aldı.Gerçek halepliler kovuluyor ve orası boşaltılıp yerine kimler yerleştirilecek.Bizde gelenlere kucak açacağımızı şimdiden deklare ediyoruz.ne yaptığımız belli değil

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