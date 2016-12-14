80 bin kişilik çadır kent kurulacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halep'i terk edip Türkiye'ye sığınacak mülteciler için 80 bin kişilik çadır kent kurulacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Halep'ten kaçanlar için 80 bin kişilik bir çadır kent kurulacağını duyurdu.

ÇADIR KENT KURULACAK

Suriye'nin Halep kentinde ateşkes için devreye giren Türkiye, kenti terk etmek zorunda kalan kişiler için de hazırlık yapıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni bir çadır kent kurulacağını açıkladı.

FAZLA AYRINTI VERMEDİ

Şimşek Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Türkiye'yi 'dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke' olarak niteledi; Halep'ten kaçanlar için 80 bin kişilik bir çadır kent kurulacağını duyurdu. Şimşek daha fazla ayrıntı vermedi.

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ, ATEŞKES SAĞLANDI

Halep'te Şam yönetiminin dört yıl sonra kontrolü sağlaması sonrası Türkiye devreye girmiş ve Rusya'yla yapılan anlaşmayla ateşkes sağlanmıştı.